Что произошло за день: главные события

Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ходе наступления Киев планирует убить максимальное количество россиян. По его мнению, это единственно возможный сценарий для Украины, чтобы выйти на границы 1991 года. В свою очередь, на такое заявление уже отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвав слова Подоляка планом геноцида.

Тем временем Центральная избирательная комиссия России на заседании в четверг, 15 июня приняла решение о проведении выборов в новых регионах страны. Так, ЦИК РФ назначил голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября текущего года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал регулятор. Она подчеркнула, что худшие прогнозы не сбылись. Главным фактором Набиуллина назвала адаптацию «множества тысяч» российских предприятий, отметив, что они «оказались очень гибкими, проворными», а правительство и Банк России «поддержали стабильность».

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность новой приватизации в России. По словам пресс-секретаря российского лидера, в экономическом блоке правительства многие поддерживают такую меру. Кроме того, новая приватизация, по мнению Пескова, необходима для того, чтобы сделать прибыльнее некоторые активы.

Министерство обороны России в четверг, 15 июня, сообщило, что в ходе наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 500 бойцов. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что в районе Времевского выступа было отражено две атаки противника в районе Новополя и Левадного. Также в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов мехбригады ВСУ и пресечена деятельность группы украинских диверсантов.