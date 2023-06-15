Belga: Украина отчитается Бельгии за использование оружия для атак в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине началось расследование по вопросу использования бельгийского оружия при атаках диверсионных групп в Белгородской области. Об этом сообщило информационное агентство Belga со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что о результатах расследования в Киеве должны будут докладывать напрямую в Брюссель.

Также в издании утверждается, что бельгийскому послу в Киеве поручили напомнить Украине о принципах, которые были изначально изложены при передаче вооружения из Бельгии. Помимо этого посол должен выразить украинской стороне свою обеспокоенность произошедшей ситуацией.

Напомним, что после атак украинских ДРГ в Белгородской области посла Бельгии вызвали в МИД России из-за оружия в руках украинских террористов. Ему выразили решительный протест и обратили его внимание на то, что Киев очевидно поддерживает террористические формирования.