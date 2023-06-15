Гендиректор «ПСК Фарма» Шапиро заявила об успешном импортозамещении лекарств в РФ

Генеральный директор предприятия «ПСК Фарма» Евгения Шапиро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские фармпроизводители успешно справились с задачей импортозамещения готовых лекарств. Об этом в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 рассказала генеральный директор предприятия «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Мы успешно на сегодняшний день, я имею в виду всех фармпроизводителей в отрасли, успешно справились и справляемся с задачами импортозамещения готового лекарственного препарата», - заявила Шапиро.

Она подчеркнула, что, в то же время, России важно полностью уйти от импортозависимости в отрасли, достигнуть лекарственного суверенитета, а для этого в стране необходимо производить не только готовые лекарства, но и субстанцию для них.

«Это основной активный компонент для лекарственного препарата. Этим мы тоже занимаемся, как и многие другие наши коллеги, и, я думаю, что с этим тоже справимся», - выразила уверенность гендиректор «ПСК Фарма».

Еще одним перспективным направлением, на котором работают представители отрасли, Шапиро назвала биотехнологии.

Шапиро также отметила, что в отрасли производства лекарств в России за последние 10 лет был совершен серьезный прорыв и этот «фундамент» нужно сохранить в будущем.

«Сегодня государство и бизнес слышат друг друга. Наше представление о том, как должна развиваться отрасль и представление государственных органов совпадает. В диалоге можно скорейшим образом найти решение каких-то до сих пор не решенных проблем», - отметила представитель отрасли.

О необходимости импортозамещения в фармацевтике ранее заявлял глава правительства России Михаил Мишустин.