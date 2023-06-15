Глава разведки Украины Буданов тяжело ранен после ракетного удара России

Сейчас Буданов находится в тяжелом состоянии

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов был тяжело ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства.

Сейчас Буданов находится в тяжелом состоянии в Берлине, сообщает "РИА Новости".

По данным источника, Буданов был тяжело ранен 29 мая после российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР, который располагается на острове Рыбальский в Киеве. Ракета попала в соседний от Буданова кабинет.

Киевские власти, в свою очередь, отрицали смерть Буданова, который резко пропал из информационного поля.

Российские силовики выяснили, что Буданова извлекли из-под завалов и на вертолете эвакуировали на военную базу Жешув в Польше. Оттуда он на американском самолете ВВС США был доставлен в Берлин, где сейчас находится в местном госпитале в тяжелом состоянии. Запись полета американского самолета сохранилась в данных сервиса Flightaradar.

Источник сообщает, что в украинской военной разведке раскрыли точное местоположение Буданова. Это госпиталь бундесвера в Берлине на Шарнхорстштрассе, 13, 10115.