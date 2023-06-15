Александр Цыбульский представил на ПМЭФ проект по строительству в Архангельской области современного судоремонтного предприятия

Александр Цыбульский (в центре) рассказал о планах по развитию судоремонта и судостроения. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области

Потребность в ремонте арктического флота сегодня в два раза превышает возможности судоремонтных предприятий всего Северо-Западного федерального округа, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Глава Архангельской области принял участие в панельной сессии «Российский флот для новых морских транспортных коридоров». Дискуссия о планах по развитию отечественного флота прошла 15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Одной из главных тем обсуждения стал Северный морской путь. Правительство России в прошлом году утвердило план его развития до 2035 года. Предполагается, что за это время грузопоток на Северном морском пути с 36 миллионов тонн увеличится до 220 миллионов тонн. До 2035 года будут построены 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота.

Архангельская область сегодня является центром российского судостроения и судоремонта. Ведущие предприятия Северодвинска – «Севмаш», «Звездочка», «Арктика» ремонтируют атомные подводные лодки и военные корабли, являясь главными исполнителями оборонного заказа для нужд военно-морского флота России. У этих предприятий накоплен большой опыт и в реализации гражданских проектов.

«В общей сложности инвестиционные программы наших предприятий по обновлению мощностей для судоремонта на сегодняшний день оцениваются практически в 50 миллиардов рублей», - рассказал Александр Цыбульский.

По словам главы Поморья, одной из главных проблем отечественного флота является быстрое старение арктических судов без возможности их оперативного обновления.

«Мы посмотрели арктический флот, поскольку он непосредственно касается Архангельской области. Здесь сегодня эксплуатируется, по нашим данным, порядка 600 судов, и значительную часть составляют рыболовные суда. Их средний возраст – 27-28 лет. Казалось бы, не очень много, но в условиях Арктики срок службы становится меньше, чем обычно. С учетом задач по увеличению грузооборота по Северному морскому пути до 220 млн тонн к 2035 году мы понимаем, что интенсивность использования этих судов вырастет в разы, а значит, и срок службы их будет намного короче, чем это есть сегодня», - отметил глава региона.

Результаты исследования показали, что потребность в ремонте арктических судов в два раза превышает возможности всего СЗФО. И даже после модернизации предприятий спрос будет в полтора раза превышать предложение.

Частичным решением проблемы, по мнению Цыбульского, может стать строительство в Архангельской области высокотехнологичного судоремонтного предприятия. Глава Поморья сообщил, что такое инвестпредложение уже сформировано. Потенциальный инвестор получит полный пакет преференций, а также возможность стать резидентом Арктической зоны РФ или ТОРа.