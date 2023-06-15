Глава Чувашии рассказал о планах по промышленному развитию региона

Глава Чувашии Олег Николаев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказал, что развитие промышленного производства является одной из приоритетных задач, стоящих перед регионом. Он уточнил, что, в частности, республика активно участвует в программах по созданию частных технопарков.

«Активно участвуем в программах по созданию частных технопарков, два уже в этом году заканчиваем, три еще в работе, в этом году планируем начать. А это задействование имеющихся производственных площадей под малый и средний бизнес, созданной инфраструктуры», - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что благодаря созданию таких площадок в регионе будет создано порядка 1 тысячи рабочих мест, а также ожидается существенный прирост налогов в бюджет.

Николаев также рассказал, что в Чувашии создаются и два инвестиционных парка.

«В прошлом году нас поддержало правительство Российской Федерации и создало особую экономическую зону – город Новочебоксарск, где планируем примерно через 2 месяца уже подписать соглашение с первыми резидентами. Там 5 резидентов находятся уже в активной фазе реализации своих проектов», - добавил глава республики.

По словам Николаева, Чувашия активно участвует и во всех программах Министерства промышленности и торговли РФ. К примеру, готовится специальный инвестиционный контракт по производству оборудования и компонентов для электроэнергетики.

Помимо этого, в Чувашии уделяют внимание вопросам более глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

«Здесь мы тоже планово двигаемся, в этом году запускаем первое производство по производству чипсов. И вообще у нас в отрасли сельского хозяйства на сегодняшний день реализовывается в сельских районах около 150 малых проектов, которые направлены на разного рода глубины переработку производимой сельскохозяйственной продукции», - пояснил Николаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе за последнее десятилетие значительно превысил аналогичные показатели в Евросоюзе.