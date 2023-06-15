Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 15 июня 2023 года

На Украине объявлена воздушная тревога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 15 июня 2023 года, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения страны.

Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области в 18:14 по местному времени (совпадает с Москвой). Затем тревога распространилась на всю Украину.

Отметим, что в этот же день, несколькими часами ранее, в 15:46 воздушная тревога прозвучала в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Полтавской, Волынской и Николаевской областях, а затем распространилась по остальным регионам и длилась два часа.