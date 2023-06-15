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НовостиПолитика15 июня 2023 15:40

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 15 июня 2023 года

Украинские власти второй раз за день объявляют воздушную тревогу
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине объявлена воздушная тревога

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 15 июня 2023 года, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения страны.

Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области в 18:14 по местному времени (совпадает с Москвой). Затем тревога распространилась на всю Украину.

Отметим, что в этот же день, несколькими часами ранее, в 15:46 воздушная тревога прозвучала в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Полтавской, Волынской и Николаевской областях, а затем распространилась по остальным регионам и длилась два часа.