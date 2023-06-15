Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в альянсе

Дмитрий Медведев высказался о планах НАТО по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России не нужны ни НАТО, ни Украина в качестве члена Североатлантического альянса. Такое заявление сделал заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России в Тульской области.

"Спокойствия пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения боевых действий. Ну, что тут могу сказать. Нам НАТО, и, соответственно, Украина в НАТО, не нужны", - заявил политик на заседании, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Напомним, ранее в Минобороны Украины выразили желание получить четкий алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, однако в альянсе к такому шагу не готовы.

Сайт KP.RU писал о том, что, по словам Медведева, желание Украины побыстрее вступить в НАТО - это просьба "ускорить начало третьей мировой войны", отметив при этом, что все попытки Киева на вступление в альянс обречены на провал.

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