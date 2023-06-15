Пушилин заявил, что ВСУ стягивают допрезервы под Марьинку для обстрелов Донецка Фото: Иван ВИСЛОВ

Украинские войска стягивают дополнительные резервы под Марьинку и стараются всеми силами там удержаться, чтобы продолжать обстреливать Донецк. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

— Ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются. Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка, — заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что за восемь лет украинские подразделения выстроили в городе довольно серьезные укрепления, поэтому полное освобождение Марьинки не получается осуществить быстро.

Ранее Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины неоднократно пытались атаковать Макаровку в ДНР, однако все атаки были отражены российскими военнослужащими. При этом противник понес значительные потери.