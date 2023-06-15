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НовостиПолитика15 июня 2023 16:01

Пушилин заявил, что ВСУ стягивают допрезервы под Марьинку для обстрелов Донецка

Ситуация в этом районе остается напряженной, считает он
Роман ПОЛОСИКОВ
Пушилин заявил, что ВСУ стягивают допрезервы под Марьинку для обстрелов Донецка

Пушилин заявил, что ВСУ стягивают допрезервы под Марьинку для обстрелов Донецка

Фото: Иван ВИСЛОВ

Украинские войска стягивают дополнительные резервы под Марьинку и стараются всеми силами там удержаться, чтобы продолжать обстреливать Донецк. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

— Ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются. Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка, — заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что за восемь лет украинские подразделения выстроили в городе довольно серьезные укрепления, поэтому полное освобождение Марьинки не получается осуществить быстро.

Ранее Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины неоднократно пытались атаковать Макаровку в ДНР, однако все атаки были отражены российскими военнослужащими. При этом противник понес значительные потери.