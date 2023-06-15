Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" приступили к охране границы в Белгородской области

Рамзан Кадыров сообщил о привлечении чеченских бойцоы к охране госграницы РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране государственной границы России в Белгородской области от атак со стороны украинских диверсионных групп (ДРГ).

"В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, добавив, что чеченские подразделения также размещены на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района.

Кадыров отметил, что по его поручению вопросами взаимодействия с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также Минобороны РФ, Росгвардией и погрануправлениями ФСБ по Белгородской и Воронежской областям занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов, а также глава отдела МВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Напомним, ранее о привлечении чеченских бойцов к охране госграницы России заявил депутат Госдумы Делимханов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай поддержит Россию в противостоянии с Западом (подробнее)