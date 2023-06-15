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НовостиОбщество15 июня 2023 16:25

Минэкономразвития: российские курорты догонят уровень Турции через пару лет

Но для этого нужно провести большую работу
Елена АКИМОВА
В Минэке заявили, что российские курорты догонят уровень Турции через пару лет

В Минэке заявили, что российские курорты догонят уровень Турции через пару лет

Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Исполняющий обязанности директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев назвал срок, когда российские курорты по уровню сервиса догонят турецкие. По его мнению, это произойдет совсем скоро – в ближайшей перспективе отечественные места отдыха не будут уступать заграничным.

Сейчас перед министерством стоит задача - создать в России конкурентный рынок туристических услуг.

- Сиюминутно сказать, что в течение одного года, полутора лет, двух даже сделать какие-то немыслимый резкий очень скачок, наверное, было бы не очень правильным и обдуманным. Но, с другой стороны, одна из наших задач — это дать такую возможность, - сказал чиновник NEWS.ru.

Создание подходящий условий для развития даст сильный импульс и позволит улучшить качество российского сервиса.

А это значит, что туристы будут с радостью отдыхать внутри страны.