Глава Ruptly сообщила о планах внедрить искусственный интеллект в работу сервиса

Работа сервиса Ruptly началась со стартапа в 2013 году Фото: ТАСС

Искусственный интеллект (ИИ) планируется внедрить в работу видеосервиса Ruptly. Об этом сообщила глава сервиса, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова на полях ПМЭФ-2023.

По мнению главы Ruptly, внедрение ИИ в работу видеосервиса позволит освободить человеческие ресурсы под креативную отрасль. Компания уже поставила перед собой цель на 2024 год - разработать и внедрить эту технологию, а затем обучить клиентов агентства.

Кроме того, Токтосунова высказалась о технологиях верификации контента.

- Если мы последние семь лет пользовались различными публичными технологиями, в том числе зарубежными, то теперь мы полностью замыкаем это в своё приложение. Наша цель в этом году - не только полностью перейти на данную разработку, но и поделиться ей с клиентами, чтобы все могли быть более независимыми и выдавали только хороший проверенный контент, - сказала Толктосунова.

Отметим, что работа сервиса Ruptly началась со стартапа в 2013 году и выросла до профессионального медиаагентства, чьими услугами пользуются свыше двух тысяч медиакомпаний из более чем 120 стран мира.