Гастроэнтеролог Неронов: немытые фрукты с рынка могут спровоцировать гепатит А Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.м.н. Владимир Неронов предупредил, что немытые фрукты на овощи на рынках, если их употреблять в пищу без обработки, могут спровоцировать болезнь Боткина или вирусный гепатита А.

Часто покупатели стараются попробовать товар на вкус, считается, что от одной черешни ничего не случится, но это обманчиво.

- Когда вам предлагают взять пробу или угоститься любимыми персиками, грушами или яблоками, сто раз подумайте. Это огромный риск заразиться болезнью Боткина, - говорит врач РИАМО.

Воспаление в печени провоцирует вирусный гепатит А, справиться с микроорганизмами очень непросто. Такой вирус не боится кипячения и передается через немытые продукты.

- Шансы подцепить эту заразу двукратно увеличиваются у тех, кто часто отдыхает в Таиланде, Турции, Мексике, Египте, – отметил гастроэнтеролог.

Инкубационный период заболевания длится 2-4 недели, затем начинается тошнота и рвота, боль в правом подреберье. Если взглянуть больному человеку в глаза, то будет видно, что глазные белки начинают желтеть, как и кожа.

Обезопасить себя от заражения можно с помощью прививки. Но сделать ее нужно за месяц до поездки на отдых. Не забывайте про гигиену, нужно тщательно мыть руки, пить бутилированную воду, отказаться от моллюсков и есть фрукты и овощи без кожуры.

Кстати, обычное переедание фруктов в летний сезон тоже может привести к проблемам - это грозит аллергическими реакциями и сбоями в работе ЖКТ, передает Газета.ru.

Ранее, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, какие продукты могут спровоцировать возникновение рака. В список попали определенные фрукты и овощи.

Тем временем, Госветслужба Подмосковья проверяет качество ягод и фруктов на рынках. Так, с начала этого года специалисты проверили свыше трех тысяч тонн товаров, передает "360".