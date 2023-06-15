Финский подполковник Кортет: ВСУ потеряли танки Leopard 2R, переданные Хельсинки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли танки Leopard 2R которые были переданы Киеву из Финляндии. Такое заявление сделал финский военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью для газеты Uuisi Suomi.

— Если бы танк подорвался на мине, вероятно, на нем было бы больше внешних повреждений. Не исключено, что была выпущена противотанковая ракета. Они могут запускаться с вертолета или с земли, — предположил военный эксперт.

Он указал, что танковые тралы говорят о том, что это именно те танки, которые Хельсинки отправили Киеву еще зимой.

Ранее в финских изданиях появилась информация о том, что ВСУ потеряли три из шести танков, переданных им Финляндией. При этом отмечается, что это были все машины разминирования, которыми располагали Хельсинки. Предполагается, что все три танка участвовали в одной из провальных операций.