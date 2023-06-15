Вадим Верещагин: космическую драму «Вызов» покажут в кинотеатрах Китая Фото: фрагмент афиши фильма

Российскую космическую драму «Вызов» режиссера Клима Шипенко будут показывать в кинотеатрах Китая. О таком сотрудничестве рассказал гендиректор кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин на ПМЭФ-2023.

— «Вызов» будет выходить в Китае достаточно широко. Сейчас ведется работа по продаже прав на «Чебурашку», там делается ремейк «Холопа», — подчеркнул Верещагин во время выступления на сессии «Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что фильм «Вызов» — прорыв в мировой киноиндустрии. Он подчеркнул, что в фильме даже самые сложные сцены показаны невероятно реалистично и отметил режиссерский талант Клима Шипенко.

Также создатели фильма рассказали о всех секретах съемок первого фильма, снятого в космосе. Юлия Пересильд рассказала, что подписывала специальный договор о секретности, а также первый кастинг на главную роль был довольно странным.