Печатников: накопительный счет, депозит и облигации сохранят семейный бюджет

Фото: пресс-служба ВТБ

Обычной семье со средними доходами стоит хранить свой бюджет именно в рублях. Помимо рублевого накопительного счета, сохранить и приумножить капитал поможет депозит и облигации на инвестиционном счете. Этими советами поделился с «КП» заместитель президента председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников на ПМЭФ-2023.

Он подчеркнул, что накопительный счет может принести до 10 процентов годовых в первые три месяца, его преимуществом является возможность снять деньги в любой момент, а проценты на остаток начисляются каждый день.

Помимо этого Анатолий Печатников заявил, что использование кредитной карты с льготным периодом может приносить дополнительный кешбэк. Все покупки стоит совершать при помощи кредитной карты, поскольку именно так на нее будет начисляться кешбэк за безналичные транзакции. При окончании беспроцентного периода можно гасить задолженность с накопительного счета, на который стоит переводить всю свою зарплату.

Еще одним инструментом для сохранения и накопления семейного бюджета могут стать облигации надежных компаний на инвестиционном счете. Эксперт подчеркнул, что нужно покупать именно облигации, а не акции, поскольку так у вас гарантированно сохранится вложенная сумма и будет начислен процентный доход.

— Я не скажу, что это 13-я зарплата набежит за год, но половина 13-й зарплаты - точно, если действовать таким образом. Но не все потребители так поступают. Разные страхи. Кто-то боится вообще кредитную карту брать, вообще в кредиты влезать. Кто-то боится делать безналичные платежи, — подчеркнул эксперт.

При этом Анатолий Печатников заявил, что если хранить облигации на индивидуальном инвестиционном счете, то можно получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Таким образом, можно будет накопить себе на 13-ю зарплату самостоятельно.