Назван оптимальный курс доллара для российской экономики

Белоусов заявил, что курс 80-90 рублей за доллар оптимален для экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день рубль находится в оптимальной для российской экономики зоне по отношению к курсу доллара. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - сказал Белоусов журналистам.

Вице-премьер отметил, что зафиксированное в последнее время ослабление рубля не влияет на рост цен. "Прогноз о инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - заключил Белоусов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 16 июня Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023 даст оценку российской экономике за истекший год. Прямую трансляцию выступления Путина на ПМЭФ-2023 можно будет посмотреть на сайте KP.RU в прямом эфире.