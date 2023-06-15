АРКС и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве

Заместитель главы Министерства спорта России Одес Байсултанов и председатель Ассоциации развития корпоративного спорта Владислав Клецкин подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом KP.RU стало известно на ПМЭФ-2023.

Участники нового сотрудничества планируют увеличить количество граждан, которые ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом, а также проводить множество мероприятий, которые будут популяризировать спорт и повышать квалификацию специалистов в этой сфере.

Также в рамках союза структур развитие получит корпоративный спорт в стране.

Помимо этого, такое сотрудничество будет способствовать реализации поручения президента России Владимира Путина по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой.

После подписания соглашения, Одес Байсултанов подчеркнул необходимость соблюдения регламента и учета интересов всех сторон, а также достижения общей цели.

— Работодатель должен и может, самое главное, заботиться о здоровье сотрудников, создавать программы здоровья, заключать соглашения с медицинскими организациями и в целом мотивировать людей на занятия спортом, — добавил Владислав Клецкин.

Он добавил, что именно поэтому и есть необходимость развития корпоративного спорта, который позволит вовлекать все больше людей в занятия физической культурой.

Сама же АКРС должна объединять деловое сообщество в области корпоративного спорта, проводить различные мероприятия для развития отрасли и анализировать основные тенденции. Теперь все это будет осуществляться при непосредственной поддержке Министерства спорта России.