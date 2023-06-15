Российские военные сбили вертолет Ми-8 ВСУ на Херсонском направлении Фото: EAST NEWS

Российские войска сбили вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины на Херсонском направлении. Об этом рассказали в Telegram-канале RT со ссылкой на экстренные службы региона.

Помимо этого ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что российским подразделениям удалось сбить два Су-27 противника у Краматорска и Красноармейска. Это удалось сделать благодаря качественной работе российской системы противовоздушной обороны.

Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении цеха, на котором собирались беспилотники для украинских войск. За сутки удалось уничтожить свыше 610 бойцов киевского режима и пять диверсионных групп.

В районе Камышевахи в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить командный пункт Вооруженных сил Украины и множество позиций артиллерийских подразделений противника, а также живую силу и военную технику на различных направлениях.