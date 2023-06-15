Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений Линдеманна

Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений Линдемана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment приняла решение об ограничении сотрудничества с группой Rammstein из-за обвинений фронтмена Тиля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении компании говорится, что такое решение принято не неопределенный срок.

Помимо этого там добавили, что были шокированы новостью об обвинениях вокалиста группы и заявили, что с уважением относятся к женщинам, которые так смело выступили с обвинением.

Напомним, что уголовное дело в отношении 60-летнего Тиля Линдеманна возбудили после нескольких обращений девушек в следственные органы и прокуратуру Берлина. Его обвиняют в сексульных домогательствах и изнасиловании.

Одна из девушек поделилась в своих социальных сетях тем, что была приглашена на закрытую вечеринку с Линдеманном после концерта в Вильнюсе 22 мая, где ей подмешали наркотические вещества в напитки, после чего она проснулась в постели с Тилем и гематомами на теле.