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НовостиВ мире15 июня 2023 19:21

Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений Линдеманна

Фронтмена группы обвиняют в сексуальных домогательствах
Роман ПОЛОСИКОВ
Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений Линдемана

Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений Линдемана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment приняла решение об ограничении сотрудничества с группой Rammstein из-за обвинений фронтмена Тиля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении компании говорится, что такое решение принято не неопределенный срок.

Помимо этого там добавили, что были шокированы новостью об обвинениях вокалиста группы и заявили, что с уважением относятся к женщинам, которые так смело выступили с обвинением.

Напомним, что уголовное дело в отношении 60-летнего Тиля Линдеманна возбудили после нескольких обращений девушек в следственные органы и прокуратуру Берлина. Его обвиняют в сексульных домогательствах и изнасиловании.

Одна из девушек поделилась в своих социальных сетях тем, что была приглашена на закрытую вечеринку с Линдеманном после концерта в Вильнюсе 22 мая, где ей подмешали наркотические вещества в напитки, после чего она проснулась в постели с Тилем и гематомами на теле.