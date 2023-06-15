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НовостиВ мире15 июня 2023 19:42

Режиссер комедий Реяз Хабиб убит в Канаде

Его тело нашли в западной части Торонто
Роман ПОЛОСИКОВ
Режиссер комедий Реяз Хабиб убит в Канаде

Режиссер комедий Реяз Хабиб убит в Канаде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе города Торонто найдено тело 53-летнего канадского режиссера комедий и сценариста Реяза Хабиба. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Сейчас полицейские просят людей помочь установить, где мог находиться режиссер с четвертого по восьмое июня 2023 года. На данный момент у следствия нет никаких версий по факту произошедшего.

Режиссер дебютировал еще в 2017 году и снял ряд короткометражек. Его полнометражная комедия «Толстая леди Шрирача» сейчас находится в пост-продакшне и возможно скоро появится в прокате.

Ранее стало известно о смерти Людмилы Цветковой на 80-м году жизни. Она была российской актрисой и режиссером документального кино. С 2022 года она стала членом художественного совета при Министерстве обороны России. Причина смерти актрисы не раскрывается.