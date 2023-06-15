Экс-разведчик США Риттер: вооружение НАТО сделало ВСУ слабее при наступлении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооружение, которое НАТО передало Киеву, сделало украинские войска слабее при наступлении. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

— Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее, — подчеркнул Риттер.

Эксперт добавил, что западное оружие разрабатывалось для системного использования, а украинские военные не понимают как его применять и как ремонтировать. Именно поэтому они становятся очень уязвимыми.

Помимо этого Риттер заявил, что немецкая техника не способна ничего изменить в конфликте на Украине. Такое вывод он сделал на фоне того, что российские войска довольно легко уничтожают всю технику, которую Запад передал Киеву.

Ранее Скотт Риттер говорил, что несмотря на поставки оружия НАТО Украине, ВСУ будет уничтожена российскими войсками. Он предрек массовое уничтожение украинских бойцов на всех участках соприкосновения.