Дерматолог Мухина: переизбыток витамина D может ударить по почкам и сердцу Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

О пользе витамина D знает каждый, врачи регулярно говорят о том, что нужно принимать данный микроэлемент. Особенно в пандемию коронавируса врачи стали активно назначать его пациентам. Но мало кто говорит, что переизбыток данного микроэлемента опасен. О том, к каким последствиям может привести гепервитаминизация, рассказала врач-диетолог, косметолог Марият Мухина.

Данное состояние вредно, так же как и недостаток витамина. Но если минимальное количество можно компенсировать продуктами питания, то избыток будет накапливаться в органах, образуя отложения кальция.

- Очень опасен кальциноз аорты, который может привести к ее разрыву, - говорит врач «Абзацу».

Симптомами такого состояния являются жажда, рвота, обезвоживание, запоры, нарушения сна, боли в суставах, развитие анорексии.

Помимо этого, переизбыток витамина может бить по почкам, нарушая из функцию. Приводить к кардиосклерозу и хроническому пиелонефриту, повышать риск переломов. А еще влиять на гормональную систему. В таком случае назначают специальные капельницы, диеты и гормоны, чтобы вывести излишек витамина из организма.

У грудничков с переизбытком витамина D фиксируется преждевременное закрытие родничков, что провоцирует внутричерепное давление.

Дети, перенесшие гипервитаминоз, отстают в развитии и страдают от вегетососудистой дистонии.

Чтобы пополнять запасы витамина естественным путем, достаточно включить в рацион треску. В ней больше всего витамина D, а еще содержится суточная норма витаминов А, Е. А в селедке в два раза больше витамина D, чем в лососе. Скумбрия, сметана, сливочное масло, яичный желток также богаты им.