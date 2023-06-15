Сальдо сообщил о покушении на него 9 июня киевским режимом Фото: соцсети

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о покушении на него 9 июня киевским режимом.

Сальдо заявил, что в пятницу, 9 июня, по преступному приказу марионеточного киевского режима «на меня устроили настоящую охоту».

Он отметил, что при этом выпустили более десяти высокоточных английских ракет по местам его предполагаемого нахождения в Херсонской области.

Глава региона уточнил, что при этом пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

«Этим главари киевского режима ещё раз показали своё нацистское, человеконенавистническое нутро», - подчеркнул Сальдо.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня в Херсонской области произошло частичное разрушение плотины Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв плотины является «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада. Он подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушенная ВСУ плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению.