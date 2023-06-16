Госдеп: США готовы работать с Россией в рамках соглашений по ДСНВ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

США готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе и проводить консультации. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепа, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон в ближайшее время проводить дополнительные консультации с Москвой по ДСНВ.

«Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора», - заявил дипломат.

По его словам, это включает в себя консультации, когда «Россия будет готова».

Как писал сайт KP.RU, 1 июня в Госдепе заявили о том, что США больше не будут передавать России информацию о своих вооружениях.

3 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не приемлет ультиматумов США в контексте ДСНВ. При этом дипломат отметил, что решение США о прекращении обмена данными о местонахождении своих вооружений для России не стало неожиданностью.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

В пояснительной записке сообщалось, что договор предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения. Однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.