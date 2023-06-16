В Боткинской больнице начался капремонт корпуса № 2

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства г. Москвы

Боткинская больница на севере столицы продолжает масштабное обновление. За последние годы в ней отремонтировали несколько исторических зданий и возвели дополнительные. Теперь очередь дошла и до корпуса № 2, построенного в 1909 году. Его площадь постепенно расширялась до 1937 года и сейчас составляет более 3 тысяч квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту сооружения.

«Инженерные системы и часть конструкций трехэтажного кирпичного здания находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии, - отметил заммэра. - Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы».

По его словам, в корпусе уже начался демонтаж конструкций. Рядом появился строительный городок, ограждения и информационные баннеры. Для посетителей и персонала сделали удобные проходы.

КОНКРЕТНО

По проекту во время капремонта:

- полностью обновят системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, выработавшие свой ресурс;

- восстановят поврежденные участки перекрытий;

- обновят стропильную систему;

- заменят металлическое покрытие кровли;

- поставят два лифта;

- проведут внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов;

- обновят отделку фасада площадью около 5 тысяч квадратных метров, являющегося предметом охраны. Для этого применят типичный для первой половины ХХ века способ - окраску по штукатурке и кирпичу;

- сохранят карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами;

- разместят по всему зданию около 150 новых окон, полностью соответствующих историческому облику здания. То есть их размеры, форма и цвет останутся такими же, как и раньше;

- восстановят лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахскую плитку на площадках;

- сохранят найденные на лестничных пролетах своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды.

Все эти работы должны завершиться в 2024 году. Затем около обновлённого корпуса проведут восстановительное благоустройство.