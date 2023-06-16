СМИ: Офис Зеленского провел совещания по вопросу отставки Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Кличко с занимаемой должности на фоне истории с одним из закрытых во время воздушной тревоги бомбоубежищ Киева, об этом сообщили украинские СМИ.

«В понедельник президент пообещал… проекты решений – «и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей». Это как раз по поводу Кличко», - заявил источник.

При этом отметил, что Кличко «уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать».

«С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», - пояснил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня на Украине разгорелся скандал, после того, как во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто бомбоубежище. Кличко заявил, что сейчас проводятся проверки доступности всех укрытий города.

2 июня Кличко сообщил, что работа бомбоубежищ в Киеве организована неудовлетворительно и предложил Зеленскому разделить с ним ответственность за это.

По словам Кличко, у него нет полномочий не только уволить главу района, но и даже объявить ему какой-либо выговор.