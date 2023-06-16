Песков назвал планы Макрона и Шольца переговорить с Путиным гипотетическим намерением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», - заявил Песков Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин переговорить с Олафом Шольцем, отметил, что общаться друг с другом, несмотря ни на что, это абсолютно нормальный атрибут международных отношений.

«Даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств - это нормальная вещь. …Может быть хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о своих планах позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Так, в ноябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент о перспективах контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Кремле не могут дать однозначного ответа.

Кроме того, 26 мая Песков, комментируя намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил, что не знает о планах главы немецкого правительства, однако российский лидер открыт для диалога с целью защиты интересов страны.