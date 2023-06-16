Зеленский: Наступление ВСУ столкнулось с серьезным сопротивлением России Фото: REUTERS

ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением России, это в интервью американскому телеканалу NBC признал президент Украины Зеленский.

«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением», - подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что поставки американских истребителей F-16 задерживаются из-за бюрократических процедур.

«Я понимаю, что есть бюрократия. Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество», - сказал Зеленский.

Он отметил, что «Россия контролирует воздух».

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Агентство Bloomberg сообщало, что ВСУ в ходе наступления понесли существенные потери в военной технике. При этом в Вашингтоне отмечали, что на начальном этапе потери ВСУ могут быть самыми высокими.

Обозреватель «КП» Александр Гришин об украинском «наступе» написал следующее, что новое слово в наступлении по-украински – бить не кулаком, а пальцами врастопырку лишь с позиции логики и обычного здравого смысл выглядит идиотизмом. А вы не знаете если украинского военного искусства, то и молчите, да.