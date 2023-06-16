Ouest-France: Большие потери техники свидетельствуют о неумелости танкистов ВСУ Фото: кадр из видео

Большие потери западной техники свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ, об этом написал обозреватель Ouest-France Филипп Шапло.

«К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области», - говорится в статье.

Шапло отметил, что западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ действовали по всем правилам ведения боя. Им помешала прочная линия обороны, выстроенная усилиями армии России.

По словам автора, усилия украинских войск по прорыву линии обороны не увенчались успехом из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением России.

По его словам, поставки американских истребителей F-16 задерживаются из-за бюрократических процедур. «Россия контролирует воздух», - отметил Зеленский.

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех прошедших суток киевский режим предпринял попытку проведения давно обещанного «контрнаступления» на разных участках фронта.

Шойгу указал, что украинская армия за эти три дня потеряла до 3715 солдат, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и два вертолета.