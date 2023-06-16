Игорь Матвиенко: На «Тавриде» в 2024 году покажут оперу с участием SHAMAN и Расторгуева Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Опера «Викинг» с участием певцов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Николая Расторгуева будет представлена в августе 2024 года в арт-кластере «Таврида», об этом сообщил РИА Новости продюсер Игорь Матвиенко.

«Я под них писал партии», – заявил Матвиенко.

«Был фильм «Викинг», я написал музыку и с того времени «заболел» X веком. Жанр оперы для меня - совершенно неопознанный летающий объект», – отметил композитор.

Как писал сайт SPB.KP.RU, в конце мая в Санкт-Петербурге SHAMAN (Ярослав Дронов) проводил съемки клипа на романтическую песню «Мед». В качестве локации был выбран Мраморный дворец, филиал Русского музея.

В съемках клипа приняли участие сто девушек. От блеска белых платьев глаза слепит на солнце, которое в Петербурге выглядывает не часто, но полюбоваться на такое мероприятие все же пришло.

Все девушки большие поклонницы артиста и попали на съемки с помощью кастинга, объявление о котором незадолго до этого появилось в соцсетях певца. Получив заветное «да» от SHAMAN, они похватали собственные белые платья и с разных концов страны ринулись в Петербург.