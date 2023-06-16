Белый дом не планирует изменять потолок цен на нефть из России Фото: REUTERS

Белый дом пока не планирует изменять потолок цены на российскую нефть, об этом сообщил представитель Минфина США высокого ранга.

«В настоящее время нет никаких предложений по изменению ценового лимита на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель», - приводит его слова агентство Reuters.

Как писал сайт KP.RU, 28 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что западные страны не прекращали покупать российский газ и нефть, однако теперь они это делают обходными путями.

Еще в декабре 2022 года журнал Foreign Policy писал, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель наносит больше вреда Европе, чем России.

Это аргументировалось тем, что Россия сохранит свои доходы, в том числе за счет поставок по трубопроводу «Дружба», освобожденного от эмбарго, при этом многим европейским странам придется столкнуться с взлетом стоимости топлива.