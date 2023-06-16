«Росатом» построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт Фото: REUTERS

На Чукотке апробируются технологии малой атомной энергетики для дальнейшего тиражирования как в России, так и за рубежом, об этом заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Именно в этом регионе у нас представлена практически вся линейка малой мощности. Это будет такой полигон для апробирования наших технологий для дальнейшего тиражирования как в Российской Федерации, так и за рубежом», - сказал Лихачев.

По его словам, станция будет немногим больше обычного садового домика.

«То есть можно разместить этот блок, отработать несколько топливных компаний и потом его переместить в другое место, ну или, наоборот, усилить дополнительными мощностями», - отметил глава госкорпорации.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля 2023 года в «Росатоме» заявили, что санкции Британии в отношении руководства госкорпорации, ставят под угрозу международную ядерную безопасность. Компания будет выполнять все международные контракты до тех пор, пока это будет возможно.

Отмечалось, что госкорпорация «Росатом», руководство и ряд компаний которой попали под санкции Великобритании, принятые 24 февраля 2023 года.