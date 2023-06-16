Полковник США Блэк: Успеху наступления ВСУ помешала «стальная стена» Фото: Александр КОЦ

Успеху наступления ВСУ помешала «стальная стена», об этом написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.

«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов», - заявил Блэк.

По его словам, повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley.

«Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», - бесчеловечно», - подчеркнул полковник.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня Минобороны России сообщило, что всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

Ранее газета Global Times написала, что Запад обеспокоен отсутствием каких-либо значительных признаков эффективности в действиях ВСУ, которые не оправдали надежд Запада и его помощь Киеву в ходе конфликта.

Подчеркивалось, что США и некоторые европейские страны «срочно нуждаются в прогрессе, чтобы... показать, что их помощь (Киеву – прим.) мудра, правильна и необходима».