TMZ: Экс-чемпион UFC Макгрегор обвиняется в изнасиловании Фото: EAST NEWS

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины после матча финала НБА, об этом сообщил портал TMZ.

Согласно письмам, направленным Макгрегору, НБА и «Майами Хит» адвокатом Ариэлем Митчеллом, инцидент произошел после четвертого матча финальной серии НБА.

Затем Макгрегор якобы напал в мужском туалете на женщину, которую привели туда охранники домашней арены «Майами».

В письме утверждается, что боец поцеловал девушку и принудил к оральному сексу. Затем девушка локтями отбилась от пристававшего к ней ирландца и сумела сбежать.

Сторона Макгрегора отвергает обвинения и называет их ложными.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня немецкая газета Der Taggespiegel сообщила, что в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и домогательствах.

Прокуратура Берлина начала расследование по подозрению в нарушении статьи 177 УК Германии. Речь идет о сексуальных домогательствах, принуждении к сексу и изнасиловании.

За последние несколько недель в адрес 60-летнего Линдеманна поступило несколько обращений в следственные органы и прокуратуру Берлина по поводу домогательств.

15 июня звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment приняла решение об ограничении сотрудничества с группой Rammstein из-за обвинений фронтмена Тиля Линдеманна в сексуальных домогательствах.