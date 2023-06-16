NYT: ВСУ могут понести большие потери из-за стратегии армии России Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии армии России, об этом написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер.

«Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее», - пояснил Крамер.

По его словам, Украина рискует потерять «слишком много» недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

14 июня Минобороны России сообщило, что всего с 4 июня ВСУ потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением России.