Politico: Обучавшийся в США украинский пилот погиб в одном из первых боев Фото: REUTERS

Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, об этом написала обозреватель Politico Лара Селигман.

Автор пояснила, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ окончил в марте двухгодичную программу обучения в США.

«Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты - финансируемая США языковая подготовка и летная школа», - сообщил полковник в отставке Джеффри Фишер.

Фишер отметил, что Савельева ликвидировали в одном из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из США.

Как писал сайт KP.RU, 5 июня российские зенитчики сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области.

9 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ в зоне спецоперации.

15 июня истребительной авиацией ВКС России у Красноармейска и Краматорска в ДНР были сбиты два украинских самолета Су-27.