Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска - прим.) и не допустить наших наступательных действий следующих», - сообщил Пушилин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска.

При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, добавил Пушилин.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня Пушилин сообщил, что украинские войска стягивают дополнительные резервы под Марьинку и стараются всеми силами там удержаться, чтобы продолжать обстреливать Донецк.

По словам главы региона, ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются.

14 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами во время попыток начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.