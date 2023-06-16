Rheinmetall планирует сделку с властями ФРГ на поставку снарядов на миллиарды евро Фото: REUTERS

Немецкий концерн Rheinmetall планирует заключить с правительством Германии сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро, об этом заявил в интервью агентству Reuters глава компании Армин Паппергер.

«Германия собирается заключить с нами крупный рамочный контракт», - сказал Паппергер. По его словам, сумма сделки составит несколько миллиардов евро.

Глава компании отметил, что на весь год ожидает оборонных заказов на сумму, исчисляемую «двузначным числом миллиардов евро».

Паппергер добавил, что в июле компания передаст Украине первые снаряды калибра 35 миллиметров для использования в зенитных орудиях «Гепард».

Как писал сайт KP.RU, в апреле газета The Washington Post сообщала, что украинские войска испытывают серьёзнейший дефицит боеприпасов, так как большая часть их техники - советская, и снаряды для неё не поставляются Западом.

Нехватка боеприпасов приводит к тому, что ВСУ не только вынуждены идти на рискованные вылазки в леса и на поля боестолкновений за неразорвавшимися снарядами, но и тщательно выбирать цели для обстрелов.

27 апреля стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили немецкую зенитную самоходную установку Gepard, а также четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона.