Минюст США: Присяжные выдвинули обвинения Тейшейре по делу об утечке секретных данных Фото: REUTERS

Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения по шести пунктам получения и передачи секретной информации военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Дагласу Тейшейре. Документ опубликован в электронной базе окружного суда штата Массачусетса.

Из документа следует, что Тейшейра в частности передавал «информацию о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способов его использования».

Помимо этого, он раскрыл содержание «правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной», который содержал «чувствительные разведданные США».

Минюста США заявил, что по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до 250 тысяч долларов штрафа.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

14 апреля американец Джек Тейшейра, которого обвиняют в раскрытии секретных данных Пентагона, предстал перед судом. Обвиняемый во время заседания вел себя молчаливо и спокойно, а самой длинной фразой Тейшейры стало его обращение к отцу.