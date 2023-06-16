WP: Киев не мог откладывать наступление, чтобы успеть добиться «успехов» до зимы Фото: Александр КОЦ

Киев больше не мог откладывать наступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы, об этом написали обозреватели Washington Post.

В статье отметили, что Киев предупредил, что наступление ВСУ повлечет за собой «большие человеческие жертвы и потери техники», но Украина вынуждена показать Западу возможность противостоять России.

«По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», - сообщили журналисты.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

14 июня Минобороны России заявило, что с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

Отмечалось, что наиболее активные боевые действия шли на Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка ДНР.