Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о передаче российских активов Киеву Фото: REUTERS

Пользователи Twitter подвергли критике публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.

Ранее Зеленский назвал документ значимым международным шагом и поблагодарил сенаторов за «сильную двухпартийную поддержку».

MisterMaxVer1fied прямо указал, что «это воровство».

«Твой обман просто легендарен! Поздравляю», - с иронией отметил Missouri Freedom Initiative.

Ijele Speaks II намекнул, что теперь у Зеленского «больше домов в Майами».

Большинство пользователей пришли к выводу, что Зеленский «продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией», а «США спонсируют эту жестокость…», принимая «полностью нелегальный законопроект».

Elizabeth Ferrari предупредила Зеленского, «…держи чемоданы наготове».

Как писал сайт KP.RU, ранее пользователи высмеяли Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.

В комментариях отмечалось, что проигрывая, «не имеешь право что-то заявлять». Некоторые были удивлены большей частью мира и спрашивали, кто это: «западные страны, члены НАТО?».

«Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной. ...Она все еще теряет города?», — иронично отметил пользователь.