Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о передаче российских активов Киеву
Фото: REUTERS
Пользователи Twitter подвергли критике публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.
Ранее Зеленский назвал документ значимым международным шагом и поблагодарил сенаторов за «сильную двухпартийную поддержку».
MisterMaxVer1fied прямо указал, что «это воровство».
«Твой обман просто легендарен! Поздравляю», - с иронией отметил Missouri Freedom Initiative.
Ijele Speaks II намекнул, что теперь у Зеленского «больше домов в Майами».
Большинство пользователей пришли к выводу, что Зеленский «продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией», а «США спонсируют эту жестокость…», принимая «полностью нелегальный законопроект».
Elizabeth Ferrari предупредила Зеленского, «…держи чемоданы наготове».
Как писал сайт KP.RU, ранее пользователи высмеяли Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.
В комментариях отмечалось, что проигрывая, «не имеешь право что-то заявлять». Некоторые были удивлены большей частью мира и спрашивали, кто это: «западные страны, члены НАТО?».
«Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной. ...Она все еще теряет города?», — иронично отметил пользователь.