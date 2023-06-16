ТАСС: Иностранный сухогруз загорелся в Приморье у берегов Находки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранный сухогруз загорелся в акватории Находки в Приморском крае, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту судна находятся 24 члена экипажа.

По оперативным данным ГУ МЧС, в результате пожара пострадало два человека, которые эвакуированы и доставляются на берег.

Как писал сайт KP.RU, 11 июня стало известно, что на борту туристического судна в Красном море произошел пожар. На судне находились 29 человек, 12 из которых – туристы из Британии.

Отмечалось, что возгорание произошло недалеко от курорта Марса-Алям, поэтому местные службы спасения оперативно отреагировали и смогли спасти и доставить на сушу всех находившихся на борту.

Однако, трое туристов из Британии числились пропавшими без вести.