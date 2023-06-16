ТАСС: Иностранный сухогруз загорелся в Приморье у берегов Находки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранный сухогруз загорелся в акватории Находки в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный. На борту судна находятся 24 члена экипажа, в результате пожара пострадало два человека.

Расчёт ТОС-1 «Солнцепёк» отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Указывалось, что экипаж под непрерывным огнём противника нанес огневое поражение по наступающим силам ВСУ. Российские военные уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронемашины.

Киев больше не мог откладывать наступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы.

Украина предупреждала, что наступление ВСУ повлечет за собой «большие человеческие жертвы и потери техники», но Киев вынужден показать Западу возможность противостоять России.

Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, об этом написала газета Politico.

Уточнялось, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ окончил в марте двухгодичную программу обучения в США.