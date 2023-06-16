SCMP: ошибочное отношение Запада к России грозит миру ядерной катастрофой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфронтация западных стран с Москвой грозит миру ядерной катастрофой. Об этом пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.

Пауэр сослался на статью Джорджа Оруэлла, которая была написана в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Там автор разделил мир условно на три силы - СССР, Китай, и Запад - и заявил, что ядерное оружие могло бы положить конец глобальным войнам между державами путем "мира, который уже не будет миром". Пауэр добавил, что если сейчас Запад планирует идти к предсказанному Оруэллом исходу, то выбранный курс действий можно не менять.

"Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", - считает Пауэр.

Также обозреватель заметил, что лидеры Советского Союза пытались найти контакт с Соединенными Штатами, однако Западу не хватает "мудрого подхода" к России с периода Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что гипотетическое применение Москвой ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами и возможно только в оборонительных целях.