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НовостиПолитика16 июня 2023 4:45

Полянский: Россия вернется к вопросу о расследовании диверсий на "Северных потоках"

По его словам, эта тема все так же остается неудобной для стран Запада
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Полянский: Россия вернется к вопросу о расследовании диверсий на "Северных потоках"

Полянский: Россия вернется к вопросу о расследовании диверсий на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Россия вернется к вопросу о необходимости проведения расследования диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам обсуждения в Совбезе организации.

"США и их союзники все также не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву. Вопрос с расследованием мы не закрываем и вернемся к нему в подходящей форме и в удобное время", - заявил Полянский в Telegram-канале.

Также дипломат добавил, что для представителей стран Запада эта тема по-прежнему остаётся неудобной. По словам Полянского, они явно нервничают, когда отвечают на вопросы России, а в Совбезе ООН они призывают не торопить Данию, Германию и Швецию с расследованиями.

Напомним, что Дмитрий Полянский сообщал о том, что Россия планирует поднять вопрос о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на Совете безопасности ООН 15 июня.