ТАСС: 17 бойцов ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой Фото: REUTERS

Российские военные взяли в плен 17 бойцов ВСУ, которые попали в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.

"Под Новобахмутовкой попали в плен 17 военнослужащих ВСУ, там противник предпринял очередную попытку наступления и попал в засаду наших сил", - заявил представитель силовых структур региона.

Также по его данным, в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Подразделение отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки. В результате попыток наступления погибли десятки украинских военных.

Несколько дней назад два украинских экипажа БМП сдались в плен около Авдеевки. Среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих есть тяжелораненые, им была оказана медицинская помощь.