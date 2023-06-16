Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 июня 2023 5:06

ТАСС: 17 бойцов ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой

Военнослужащие ВСУ оказались в плену российских бойцов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ТАСС: 17 бойцов ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой

ТАСС: 17 бойцов ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой

Фото: REUTERS

Российские военные взяли в плен 17 бойцов ВСУ, которые попали в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.

"Под Новобахмутовкой попали в плен 17 военнослужащих ВСУ, там противник предпринял очередную попытку наступления и попал в засаду наших сил", - заявил представитель силовых структур региона.

Также по его данным, в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Подразделение отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки. В результате попыток наступления погибли десятки украинских военных.

Несколько дней назад два украинских экипажа БМП сдались в плен около Авдеевки. Среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих есть тяжелораненые, им была оказана медицинская помощь.