Константин Эрнст считает, что подсолнечное масло полезнее оливкового: так ли это?

Эндокринолог Павлова: подсолнечное нерафинированный масло гораздо полезнее оливкового Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) гендиректор "Первого Канала" Константин Эрнст заявил о том, что представление о большей пользе оливкового, нежели чем подсолнечного масла является результатом работы маркетологов. Д.м.н., эндокринолог и автора бестселлера "Обман веществ" и телеграм-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова рассказала сайту KP.RU о свойствах оливкового и подсолнечного масел, а также сообщила, какое из них полезнее.

Специалист сообщила, что оливковое масло является чемпионом по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), ускоряющих старение и способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом, в процессе жизнедеятельности. Так вот, в 100 г оливкового масла КПГ – 11900 единиц, в то время как в подсолнечном нерафинированном - в три раза меньше, 3940 единиц", - отметила эндокринолог.

Кроме того, по данным доктора, несмотря на хорошее усвоение оливкового масла, полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимый витаминов в нем столько же, сколько и в других маслах. А в нерафинированном подсолнечном масле самое высокое содержание витамина Е среди других масел. Данный витамин помогает сохранить молодость, красоту и состояние репродуктивной женской системы.

"Мы с таким пиететом относимся к чему-то заморскому, что зачастую не ценим того, что у нас есть. И совершенно зря. И по вкусовым качествам подсолнечное масло совсем не уступает оливковому", - добавила доктор Павлова.

Ранее эндокринолог Павлова говорила о том, что пить холодную воду в жару опасно для здоровья. При этом в жаркую погоду пить необходимо не менее двух литров воды в день.