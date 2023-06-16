Российский офицер: подразделение “Юг” обратило в бегство бойцов ВСУ под Авдеевкой

Российский офицер "Макар": группа бойцов обратила в бегство подразделение ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офицер подразделения “Юг” ВС России с позывным “Макар” рассказал, как его группа обратила в бегство бойцов ВСУ на Авдеевском направлении.

“Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает”, — рассказал “Макар” РИА Новости.

Также он отметил, что в ходе одного из штурмов от его подразделения убегало сразу две группы противника. “Макар” считает, что в рядах ВСУ “боевой дух” находится на очень низком уровне.

“Моя группа должна была занять наблюдательный пункт противника.<...> Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих – они просто убежали из этого дома”, — рассказал “Макар”.

Напомним, недавно подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что бойцы ВСУ самовольно покидали позиции после ударов российских войск на Краснолиманском направлении.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что решение Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям, а огромные потери при длительной осаде города и конечный провал операции стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.