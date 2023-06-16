МЧС: пожар на складе в Курской области локализован на двух тысячах квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Курской области на складе для хранения пуха пожарные локализовали возгорание на площади 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ранним утром 16 июня стало известно о пожаре на складе для хранения пуха в Курской области. Спасатели сообщали о том, что возгорание что произошло в Курском районе, информации о пострадавших в результате ЧП пока нет.

"В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - заявили в ГУ МЧС.

Между тем, в среду, 14 июня, в Казани на крыше жилого пятиэтажного дома загорелась кровля. По предварительным данным, огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров. Всего в доме находятся 66 квартир, в которых проживает 142 человека.

А сутками ранее, 13 июня, на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива.